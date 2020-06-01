Самолеты ВКС РФ в рамках борьбы с коронавирусом выполнили более 200 вылетов

01.06.2020, 2:16, Новости дня

Самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил РФ выполнили более 200 вылетов, в том числе международных, в рамках борьбы с пандемией коронавируса, сообщил командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

«Пока, к нашему общему сожалению, борьба с пандемией не завершена, итоги подводить, наверное, рано. Вместе с тем, по состоянию на сегодня, экипажи ВТА выполнили более двухсот, в том числе международных, рейсов», – сказал Бенедиктов в интервью «Красной Звезде» в связи с отмечаемым Днем военно-транспортной авиации.

За это время, по его данным, перевезено более 3 тыс. тонн грузов и около 1 тыс. человек личного состава. Экипажи ВТА выполнили гуманитарные рейсы в США, Италию, Сербия, Боснию и Герцеговину, Молдавию, Киргизию, Монголию и ряд других стран.

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу высоко оценил работу российских военных врачей за рубежом.

Напомним, российские военные врачи оказывали помощь в борьбе с коронавирусом Италии, Сербии, Республике Сербской в Боснии и Герцеговине. Позднее к Москве за помощью обратились еще 12 стран: Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан и Тунис.

МИД РФ пообещал не оставлять без внимания просьбы о помощи от других стран.