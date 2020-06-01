Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать нацгвардию

01.06.2020, 1:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров от Демократической партии США задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

«Поздравляю национальную гвардию с отличной работой, которую они сделали незамедлительно по прибытии в Миннеаполис, штат Миннесота. Возглавляемые антифашистами анархисты, как и многие другие, были быстро остановлены. Это должно было быть сделано мэром (демократом Джейкобом Фрейем) в первую же ночь [протестов], и не было бы никаких проблем!», – отметил Трамп в своем Twitter.

«Другие демократы, возглавляющие штаты и города, должны обратить внимание на то, как были полностью остановлены левые радикальные анархисты в Миннеаполисе прошлой ночью. Нацгвардия проделала отличную работу и должна быть использована в других штатах, пока не стало слишком поздно», – сообщил президент США.

В то же время глава государства обвинил «лживые СМИ» в «разжигании ненависти и анархии».

«[Восстановите]Закон и порядок в Филадельфии, немедленно! Они [протестующие] грабят магазины. Вызовите нашу великую национальную гвардию как они, наконец, сделали (спасибо президенту Трампу) прошлой ночью в Миннеаполисе. Неужели этого хотят избиратели от сонного Джо (бывший вице-президент США и претендент в кандидаты в президенты от Демократической партии Джозеф Байден)? Все демократы!», – добавил Трамп

«Демократы мэры и губернаторы, будьте решительнее. Эти люди – анархисты. Немедленно вызовите нашу национальную гвардию. Мир смотрит и смеется над вами и над сонным Джо. Разве этого хочет Америка? Нет!», – продолжил президент США..

Сам Байден призвал повысить качество работы полиции в стране, чтобы не допустить новых случаев, подобных смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.