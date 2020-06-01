 

В храме в Стамбуле богослужение провели на украинском языке

01.06.2020, 1:18, Новости дня

31 мая в храме в Стамбуле прошла литургия на украинском языке. Трансляция богослужения велась на Facebook-странице украинского общества в Стамбуле с репостом Генеральным консульством Украины в Стамбуле.

Литургия была посвящена церковному празднику Вознесения Господнего и транслировалась в онлайн-режиме.

Posted by Українське Товариство в Стамбулі – Ukrayna Dayanışma Derneği on Pühapäev, 31. mai 2020

На странице мероприятия указано, что литургию проводит архимандрид Харлампий.

“Укринформ” уточнил, что богослужение проходило в храме святого Николая Чудотворца на Фанаре в Стамбуле.

В церковном хоре пели представители украинского сообщества в Стамбуле Татьяна Фецан и Ольга Коваленко.

Священнослужитель Вселенского патриархата архимандрит Харлампий неоднократно проводил служения на украинском языке в городах Турции, он также принимал участие в процедуре предоставления томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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