 

Порошенко задекларировал 606 млн грн дивидендов, полученных в 2019 году. И это не все

01.06.2020, 1:18, Новости дня

Пятый президент Украины, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко опубликовал 31 мая декларацию о доходах и имуществе за 2019 год. Документ размещен на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

На основном месте работы – в Государственном управлении делами и в партии “Европейская солидарность” экс-президент получил за год, согласно декларации, почти 298 тыс. грн.

Суммы, полученные Порошенко в качестве процентов и дивидендов, – на порядок больше.

Дивиденды из закрытого недиверсифицированного корпоративного фонда “Прайм Эссетс Кэпитал” составили более 606,3 млн грн, проценты в Международном инвестиционном банке – почти 15,7 млн грн.

Пятый президент внес также в декларацию выплаты от британской телекомпании ВВС, с которой он судился: возмещение морального вреда (более 1,75 млн грн) и возмещение судебных затрат (более 4,4 млн грн).

Доход Порошенко от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил 33 млн грн.

Денежные активы, указанные в декларации экс-президента за 2019 год, составили в общей сложности более $52,8 млн, €12,9 тыс., £120 тыс. и почти 411 млн грн.

Порошенко был избран главой Украинского государства в мае 2014 года, сложил полномочия в мае 2019 года.

28 мая украинский журнал Forbes опубликовал топ-100 богатейших украинцев впервые с 2016 года. Первую строчку рейтинга занял Ахметов, состояние которого журнал оценил в $2,8 млрд. На втором месте – бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивается в $1,4 млрд. На третьем – Порошенко с $1,4 млрд. В последний раз он входил в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes в 2014 году, тогда его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В 2015 году американский Forbes перестал считать его миллиардером. Тогда же “Forbes Украина” оценил состояние Порошенко в $750 млн, и он занял восьмое место.

Основа благосостояния Порошенко – производитель кондитерских изделий Roshen.

Согласно декларации, в 2018 году он получил около 1,52 млрд грн доходов, в 2017-м Порошенко задекларировал 16,3 млн грн, в 2016 году – 12,3 млн грн дохода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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