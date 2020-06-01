 

С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

01.06.2020, 1:06, Новости дня

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет полагаются семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума — в среднем по РФ это пять с половиной тысяч рублей. Эти выплаты должны были начаться только в июле, однако президент Владимир Путин поручил организовать их с 1 июня, на месяц раньше.

Пособие могут получить около двух миллионов российских семей. При этом выплаты начисляются с января 2020 года, поясняет РИА Новости. Если на тот момент в семье был ребенок указанного возраста, то деньги будут начислены за все пять месяцев. Если ребенку исполнилось три года в период с января по июнь, то выплата будет начисляться с того месяца, когда малыш праздновал день рождения. Документы на такие выплаты предоставлять не обязательно, их сбором будет заниматься соцзащита. Средства можно получить по электронному заявлению.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет полагается семье независимо от доходов. Заявления на эту выплату были поданы до 22 мая. Первыми ее получат 10 миллионов семей на 15 миллионов детей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Коронавирус создал угрозу переходу к альтернативным источникам энергии

29.04 / “Черное море” и “Зулейха открывает глаза” – главные кинопремьеры сезона

27.03 / Собянин приостановил взыскание задолженности по ЖКХ в Москве

28.05 / Детский уполномоченный Кузнецова родила седьмого ребенка

28.04 / Аналитик рассказал о плюсах и минусах регистрации смартфонов в России

30.03 / В столице дезинфицируют жилые дома, общественные пространства и транспорт

13.05 / Умерли два клирика РПЦ с коронавирусом

24.04 / Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

04.05 / Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море

26.03 / Число инфицированных коронавирусом в Киеве увеличилось до 40

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска