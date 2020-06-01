За сутки в Москве скончались 76 человек с коронавирусом

01.06.2020, 1:06, Новости дня

За минувшие сутки в Москве скончались еще 76 человек c подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом тестов на коронавирус. Такие данные сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего с начала эпидемии в Москве умерли 2 553 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает ТАСС.

С начала пандемии в России зарегистрировано 405 843 случая инфицирования коронавирусом нового типа, 4 693 человека умерли, 171 883 пациента выздоровели.