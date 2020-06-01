 

В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга

01.06.2020, 0:35, Разное

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отменил обязательный карантин для прибывающих в регион из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

«Изменения связаны с улучшением эпидемиологической ситуации в этих регионах. Кроме того, в Челябинской области за последнее время не зафиксированы завозные случаи распространения COVID-19», — пояснили в аппарате губернатора.

В Москве накануне, 30 мая, было зафиксировано 2367 заражения коронавирусом. 29 мая — 2332. Для сравнения, в период с 9 по 15 мая число заразившихся колебалось в диапазоне от 4703 до 6169 человек.

В Санкт-Петербурге накануне было выявлено 365 заболевших. На пике, 15-16 мая, число выявленных случаев коронавируса достигало 541 человека.

В апреле обязательный карантин для прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга ввели несколько десятков российских регионов. Приезжающих начали помещать на принудительную обсервацию, или, при наличии собственного жилья в регионе, — на двухнедельную самоизоляцию. Региональные власти объясняли такие меры высокой заболеваемостью коронавирусом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга и опасением, что прибывающих могли заразиться инфекцией, находясь в этих городах.

Иван Жилин
спецкор

Источник: Новая газета



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