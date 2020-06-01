Помпео: Китай стал более агрессивно распространять дезинформацию

01.06.2020, 0:25, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что Китай стал «более агрессивен» в распространении дезинформации и при проведении злонамеренных операций в киберпространстве.

«Компартия Китая сегодня не такая, как десять лет назад, – заявил Помпео в интервью ведущей программы Sunday Morning Futures на канале Fox News Марии Бартиромо. – Это Компартия Китая, которая увидела свое предназначение в разрушении западных идей, западных демократий, западных ценностей. Она подвергает американцев опасности».

По словам Помпео, исходящая от Китая угроза многогранна и включает кражу американской интеллектуальной собственности, уничтожение миллионов рабочих мест в США, создание рисков для морских маршрутов в Южно-Китайском море, а также появление вооруженных военных поселений «в местах, где Китай не имеет права быть».

Помпео заявил, что тема злонамеренных действий Китая в киберпространстве поднимается уже несколько лет, и с тех пор Пекин стал «более агрессивным».

«Они стали более агрессивны в своих усилиях по проведению кампаний по дезинформации, наподобие той, которую мы увидели, когда коронавирус распространялся по миру, когда они закрыли собственную провинцию, но допускали путешествия по всему миру, инфицируя сотни тысяч людей, – сказал госсекретарь. – Мы видели попытки отвлечь внимание с помощью этой кампании по дезинформации».

Помпео напомнил, что президент Трамп в пятницу объявил о ряде мер в связи с событиями вокруг Гонконга. Госсекретарь заявил, что Китай нарушил соглашение с Великобританией, предполагающее автономию Гонконга в течение 50 лет после перехода этой территории под контроль Пекина.

«Благодаря этому соглашению, наше отношение к Гонконгу все эти годы было более благосклонным, чем к Китаю, – сказал он. – Если китайская сторона будет относиться к Гонконгу так же, как и к материковому Китаю, то у США тоже нет никаких оснований для того, чтобы относиться к нему иначе».

Глава американской дипломатии также отметил, что США намерены обратить внимание на обучающихся в стране китайских студентов, связанных с военно-гражданскими проектами в Китае.

«Мы просто не позволим им учиться здесь, если они могут взять американские технологии и передать их Народно-освободительной армии Китая», – сказал он.

По мнению Помпео, другие страны начинают видеть Китай в другом свете. Он выразил надежду, что они откажутся от использования технологий компании Huawei.

Глава Госдепартамента подчеркнул: «Это было бы правильно для их народов. Персональная информация ни об одном гражданине Германии не должна передаваться через китайское оборудование, которое, очевидно, будет принадлежать и контролироваться Компартией Китая. В Европе серьезно озабочены защитой частной жизни своих граждан. Позволять этой информации проходить через контролируемые Китаем сети противоречит обеспечению этой самой защиты».

«Думаю, что люди в Европе теперь более четко представляют риск, исходящий от Компартии Китая. Именно этим занимаются авторитарные режимы: крадут информацию, лишают свободы выражения, угнетают людей… Демократии ведут себя совершенно по-другому», – добавил Помпео.