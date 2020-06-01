 

Трамп заявил, что намерен объявить группу «Антифа» террористической организацией

01.06.2020, 0:25, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что правительство США объявит антифашистскую группу «Антифа» террористической организацией.

Объявление Трампа было сделано в «Твиттере» на фоне общенациональных акций протеста против жестокости полиции, начавшихся после смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе при задержании его полицейскими.

Несколько высокопоставленных представителей администрации Трампа, включая генпрокурора Уильяма Барра, обвинили «Антифа» и других «агитаторов» в перехвате контроля над протестами в американских городах.

«Насилие, подстрекаемое и осуществляемое “Антифа” и другими аналогичными группировками в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и относиться к нему будут соответствующим образом», – заявил Барр в воскресенье после твита президента.

Пока неясно, сколько участников демонстраций по всей стране состоят в «Антифа», которое, как отмечают эксперты, не является организацией, а скорее аморфным движением.

Президент не впервые характеризует «Антифа» как террористическую организацию. Некоторые политики, в частности, сенатор Тед Круз, выступили с аналогичными заявлениями.



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