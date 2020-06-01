Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 июня 2020 года
01.06.2020, 0:04, Разное
Коронавирусом в России заразились более 405 тысяч человек. За последние сутки выявлено 9 268 случаев. За время эпидемии COVID-19 в нашей стране выздоровели 171,8 тысячи человек, умерли 4 693 пациента.
Минздрав России одобрил первый отечественный препарат для лечения коронавируса – “Авифавир”. Препарат не будет поступать в свободное продажу, лекарство поставят в медицинские учреждения.
Россияне с нетерпением ждут курортного сезона. Глава Роспотребнадзора Анна Попова успокоила граждан: медицинские маски носить на пляже не нужно. Но социальную дистанцию из-за коронавируса соблюдать все же необходимо, но это не относится к семейным людям, отметила руководитель ведомства.
Шведский ретейлер IKEA 3 июня возобновит работу в Москве. В целях безопасности одновременное количество посетителей будет ограничено.
Коронавирусом в мире по последним данным Университета Джона Хопкинса заразились свыше 6,1 миллиона человек. 2,7 миллиона вылечились от COVID-19, скончались 369 тысяч человек.
Ученые из Китая опровергли версию о том, что коронавирус начал распространяться с рынка морепродуктов в Ухане. Исследования образцов животных не подтвердили эту версию, утверждают в КНР.
Коронавирус в Москве
Заболели – 180 791
Умерли – 2 408
Выздоровели – 78 324
Коронавирус в России
Заболели – 405 843
Умерли – 4 693
Выздоровели – 171 883
Коронавирус в мире
Заболели – 5 950 963
Умерли – 365 980
Выздоровели – 2 632 060
Статистка коронавируса на 31 мая 2020 года
МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква180 791
2 40878 324Россия405 8434 693171 883США1 740 785103 819502 059Весь мир6 110 963
369 980
2 840 060
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