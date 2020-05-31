 

“Вернем себе гордость за Киев”. Нардеп Ткаченко заявил, что решил участвовать в выборах мэра

31.05.2020, 23:45, Новости дня

Народный депутат Украины из фракции “Слуга народа” Александр Ткаченко сообщил 31 мая в Facebook, что планирует участвовать в праймериз для определения кандидата в мэры Киева от партии “Слуга народа”.

“Думаю, пришло время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра. Город для людей, а не для прожорливых чиновников или застройщиков. Город, в котором жить достойно, красиво и приятно. Поэтому решил участвовать в праймериз “Слуги народа” на выборах мэра города. Вернем себе гордость за Киев”, – написал он.

Нардеп отметил, что родился и вырос в Киеве, в жилмассиве Отрадный.

Масив Відрадний, Київ. Тут я народився та виріс.Сьогодні День міста і для кожного з нас воно має свій вимір прекрасного, на лівому чи правому березі. Головне, що нас об’єднує — це гордість за історію древньої столиці.Думаю, настав час повернути гордість за те, яке місто може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників. Місто, в якому жити достойно, красиво і приємно.Тому вирішив брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ.

Posted by Олександр Ткаченко on Pühapäev, 31. mai 2020

31 мая о намерении принять участие в том же праймериз объявил нардеп Александр Дубинский.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. Он заявлял о намерении опять баллотироваться на должность городского головы.

По данным исследования Социологической группы “Рейтинг”, которое провели 4–7 апреля, у Кличко самый высокий рейтинг в Киеве: за него готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Шоумен Сергей Притула с 9,1% занимает второе место, на третьем – народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко (8,8%). Центр социальных и маркетинговых исследований SOCIS проводил опрос 8–20 мая. Согласно ему, рейтинг Кличко составляет 41,1%, на втором месте бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский – 8,8%, на третьем – с 8% – Притула.

Пропрезидентская партия “Слуга народа” собирается провести праймериз для определения кандидата от политсилы на выборах мэра Киева. Среди их потенциальных участников – четыре народных депутата, а также заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, выяснило издание “РБК-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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