 

Пандемия COVID-19. В Италии сокращается количество новых случаев и тяжелых больных

31.05.2020, 23:45, Новости дня

За последние сутки число активных случаев COVID-19 в Италии сократилось на 1616 и теперь составляет 42 075, сообщило 31 мая министерство здравоохранения страны.

Также уменьшилось число пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – с 450 до 435.

В разгар эпидемии число одновременно болеющих в стране достигало 108 тыс. (20 апреля). С начала вспышки и до 4 апреля постоянно росло число пациентов в реанимации, максимальное значение превысило 4 тыс.

Всего в Италии было выявлено 233 019 случаев коронавирусной инфекции (шестое место в мире), из них 355 новых. Скончались 33 415 человек (75 за последние 24 часа) – третий показатель в мире после США и Великобритании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось 6,12 млн человек, почти 371 тыс. из них умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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