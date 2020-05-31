Пандемия COVID-19. В Италии сокращается количество новых случаев и тяжелых больных
31.05.2020, 23:45, Новости дня
За последние сутки число активных случаев COVID-19 в Италии сократилось на 1616 и теперь составляет 42 075, сообщило 31 мая министерство здравоохранения страны.
Также уменьшилось число пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – с 450 до 435.
В разгар эпидемии число одновременно болеющих в стране достигало 108 тыс. (20 апреля). С начала вспышки и до 4 апреля постоянно росло число пациентов в реанимации, максимальное значение превысило 4 тыс.
Всего в Италии было выявлено 233 019 случаев коронавирусной инфекции (шестое место в мире), из них 355 новых. Скончались 33 415 человек (75 за последние 24 часа) – третий показатель в мире после США и Великобритании.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось 6,12 млн человек, почти 371 тыс. из них умерли.
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