 

Два пловца погибли после крушения легкомоторного самолета

31.05.2020, 23:38, Новости дня

Итальянские пловцы Фабио Ломбини и Джиоли Росетти погибли в результате авиакатастрофы легкомоторного самолета. Спортсмены скончались в возрасте 22 и 23 лет соответственно.

Трагический инцидент произошел воскресным утром неподалеку от города Неттуно, в 50 километрах от Рима, сообщает Федерация плавания Италии. Управлял самолетом Росетти, который имел летную лицензию. Известно, что самолет упал вскоре после взлета и загорелся.

За расследование инцидента взялось национальное агенство безопасности полетов.

Отметим, что Ломбини выступал на чемпионате Европы-2017 на короткой воде в Копенгагене. Тогда он добрался до финала на 200-метровой дистанции, где завершил выступления на восьмом месте.



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