Стало известно, как бактерии защищаются от серебра и меди

31.05.2020, 23:30, Новости дня

С помощью генной инженерии, количественного анализа белков и одномолекулярного трекинга, ученым удалось определить механизмы, на которых основано развитие устойчивости бактерий к противомикробным металлам.

По словам специалистов, резистентность бактерий обусловлена несколькими факторами, среди которых и два внутриклеточных белка. Белок CusS, который находится во внутренней мембране, ощущает присутствие химического вещества и посылает сигнал белку CusR в межклеточной жидкости. Этот белок активирует ген, генерирующий транспортные белки, которые выводят токсин из клетки.

По словам ученых, раскрытие этого механизма позволит в будущем создавать новые методы борьбы с лекарственной устойчивостью.