Названа причина ядерной зимы, во время которой погибли динозавры

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31.05.2020, 23:30, Новости дня

Международная команда ученых определила, почему астероид, упавший на Землю 66 000 000 лет назад, привел к ядерной зиме и вымиранию динозавров.

Специалистами была разработана модель, которая позволяет воспроизвести все стадии катастрофы. Также эксперты смоделировали возможные варианты угла подлета небесного тела к поверхности планеты. Обнаружилось, что удар мог быть под углом 45-60 градусов к горизонту. С помощью моделирования выяснилось, что распределение материала из кратера при таком падении астероида было бы симметричным, а количество образующихся газов – максимальным.

По мнению ученых, именно этот удар стал причиной выбросов миллиардов тонн серы в верхние слои атмосферы. Это привело к блокирования солнечного света и возникновения ядерной зимы, в результате которой и погибли динозавры.



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