Ветер повалил в Москве около 200 деревьев

31.05.2020, 23:16, Новости дня

Из-за сильных дождей с порывистым ветром в Москве с пятницы было повалено около 200 деревьев, сообщили в экстренных службах.

«С пятницы непогода вызвала падение около 200 деревьев, было повреждено порядка 40 автомобилей, подтоплены некоторые участки дорог и парков», – приводит сообщение источника ТАСС. Пострадавших в результате разгула стихии нет.

С пятницы в столице в среднем выпало около 80 мм осадков, на северо-востоке и юго-западе осадки местами составили до 110 мм.

Из-за дождей подтопления были зафиксированы в семи поселениях на территории Новой Москвы. Было подтоплено четыре дачных дома, 15 приусадебных участков, два автомобильных и два пешеходных моста. В воскресенье вечером в районе Митино подтопило около 40 гаражей. Вместе с тем дожди в Москве не привели к сбоям в работе объектов ЖКХ и энергетики. Аэропорты также работают в штатном режиме.

По прогнозам синоптиков, май-2020 в Москве может стать самым влажным за последние почти 200 лет.