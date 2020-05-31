Ученые: Строгий контроль питания ребенка может стать причиной вредных привычек в будущем

31.05.2020, 23:09, Разное

Ученые выяснили, что из-за строго контроля питания ребенка у него могут появиться вредные привычки в будущем. Во взрослом возрасте он будет более привередливым к еде, считают эксперты.

К достижению 4 лет дети могут стать очень придирчивыми к пище. Чем больше родитель ограничивает питание своего чада, тем более привередливым оно будет расти, говорится в исследовании, проведенном специалистами детской больницы Мичиганской Медицины CS Mott.

Питание детей должно быть разнообразным и родители должны следить за этим, однако для того, чтобы привить подрастающему поколению правильные привычки, следует применять менее контролирующие подходы. По словам одного из авторов работы, Меган Пеш, важно проводить больше исследований, посвященных ограниченному выбору продуктов и его влиянию на вес, рост и здоровье ребенка.

Экспертам удалось выяснить, что более капризные в питании дети, имели матерей, которые сильно ограничивали их в употреблении сладких продуктов и фаст-фудов. В результате постоянного давления на детей есть те блюда, которые они не любят, не удастся выработать у них привычки правильного питания во взрослом возрасте. Чрезмерный контроль также чреват нарушением развития и может привести к различным заболеваниям, – отметили медики.