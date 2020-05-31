VOAэкспресс 31 мая 2020

31.05.2020, 22:54, Новости дня

Crew Dragon

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с американскими астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенекеном в воскресенье успешно пристыковался к Международной космической станции.

Протесты

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал протестующих не переходить к насилию. При этом он назвал «правильными и необходимыми» выступления против жестокости полиции.

На фоне беспорядков, вспыхнувших после смерти афровамериканца Джорджа Флойда, советник Белого дома по нацбезопасности Роберт О’Брайен сообщил,что администрация президента пока не будет использовать федеральные полномочия по управлению Национальной гвардией. Также О’Брайен отверг предположения о «системном расизме» в американской полиции.

Сотни людей в Лондоне и Берлине вышли на акции протеста в знак солидарности с демонстрантами в США в связи с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе.

В Нью-Йорке протесты, вызванные гибелью Джорджа Флойда, переросли в конфронтацию с полицией. Акции проходят в разных частях города. Владимир Бадиков, корреспондент Русской службы «Голоса Америки», запечатлел на видео то, что происходило в Бруклине.