 

Парк в Триполи подвергся артобстрелу: есть жертвы

31.05.2020, 22:54, Новости дня

Покрытый зелеными насаждениями участок земли в ливийской столице, который используется как парк, в воскресенье подвергся артиллерийскому удару, в результате которого, по меньшей мере,три человека погибли и несколько других получили ранения. Эта информация поступила от работников здравоохранения.

Инцидент указал на сохраняющиеся риски для гражданских лиц, несмотря на относительное затишье боевых действий вокруг Триполи после того, как базирующиеся на востоке страны силы ранее в этом месяце частично отвели войска.

Миссия ООН в Ливии осудила «неизбирательные атаки» на гражданские районы Триполи, которые, как она заявила, в основном приписываются силам, связанным с Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара.

ЛНА ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года, хотя в последнее время она терпит неудачи на фоне недавнего усиления иностранного вмешательства в конфликт.

В результате воскресного обстрела пострадала окраина района Хай Аль-Андалус, к западу от центра Триполи.

Представитель Центра полевой медицины и поддержки Малек Марсит сообщил, что по меньшей мере три человека погибли, 12 получили ранения, когда снаряды упали на траву, где часто отдыхают местные жители.

Представитель местной службы скорой помощи Осама Али сообщил, что там и в другом месте неподалеку погибли пять человек.



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