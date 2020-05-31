 

Госсекретарь США выразил соболезнования семье убитого в Миннесоте афроамериканца

31.05.2020, 22:48, Новости дня

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выразил личные соболезнования семье погибшего в Миннеаполисе после задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

«Позвольте мне начать с того, что я лично выражаю соболезнования семье мистера Флойда и всем людям, пострадавшим в результате беспорядков и актов насилия. Это ужасно. Это трагедия», – приводит слова госсекретаря США в интервью телеканалу Fox News ТАСС.

Помпео подчеркнул, что американская администрация принимает решительные действия, чтобы как можно скорее добиться результатов расследования по этому делу. «Действия полицейских, [проводивших задержание Флойда], омерзительны», – подчеркнул Помпео.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.



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