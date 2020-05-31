 

“Настасья вечно была недовольна”: стали известны детали конфликта Самбурской и Дробыша

31.05.2020, 22:30, Разное

По словам работника, причиной конфликта актрисы и композитора стал контракт. Большую часть своих гонораров (70%) Настасья Самбурская отдавала Виктору Дробышу. В конце концов певице больше не захотелось лишаться большей части своих доходов, и она стала отказываться от предложений спеть на мероприятии.

Кроме того, Настасья Самбурская начала пропадать. Если продюсер мог ответить на звонок в любое время, то артистка могла не выходить на связь больше недели. “Как-то Виктор Дробыш вдруг совершенно случайно встретил ее рядом с офисом. Правда, не успел догнать – та запрыгнула в машину”, – вспомнил курьезный эпизод сотрудник продюсерского центра.

Композитор всячески продвигал музыкальное творчество артистки. Он помог Настасье Самбурской создать полноценную концертную программу. Также знаменитости разрешили записывать песни музыкальной студией Виктора Дробыша. Причем продюсер лично контролировал работу над каждой новой песней, сообщает StarHit.

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Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 22 Май 2020 в 4:20 PDT

Тем не менее между певицей и композитором часто происходили конфликты. Как отметил сотрудник продюсерского центра, за один месяц Виктор Дробыш и Настасья Самбурская могли не раз поссориться. “Она была вечно всем недовольна, мол, пиарят ее плохо, внимания уделают мало”, – раскрыл подробности работник.

Напомним, 18 мая СМИ сообщили о том, что Настасья Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробышева. Она потребовала расторгнуть контракт и вернуть ей все песни с компенсацией. Артистка обвинила компанию композитора в создании некачественного репертура и неэффективной раскрутке.



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