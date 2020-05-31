 

Экс-солист “Отпетых мошенников” стал таксистом из-за нехватки денег: Переступил через себя

31.05.2020, 22:30, Разное

Бывшего солиста группы “Отпетые мошенники” Гарика Богомазова несколько лет не может оставить в покое его экс-супруга Юлия. Она требует с певца огромную сумму денег, хочет взыскать с него задолженность по алиментам. Богомазов отказывается их платить и ищет любые способы, чтобы оспорить решение приставов.

Недавно же в СМИ появилась информация, что сестра Гарика выселяет его вместе с сыном из квартиры в Санкт-Петербурге. Родственница уверена – недвижимость в северной столице певцу не нужна, потому что он снимает жилье в Москве.

Друг Богомазова считает, что эта новость ничего общего с реальностью не имеет. Якобы экс-солист “Отпетых мошенников” сам придумал эту историю, чтобы заработать денег в какой-нибудь передаче.

“Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать”, – сказал товарищ Гарика.

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Публикация от Игорь Богомазов, Экс Отпетые (@garik_bogomazov) 30 Май 2020 в 1:36 PDT

Так или иначе, отношения Богомазова с сестрой сложные, признавалась супруга певца Виктория. Мол, родственница препятствует общению Гарика с мамой.



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