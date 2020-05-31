Анна Плетнева: Каждая женщина обязана стать матерью

31.05.2020, 22:30, Разное

Анна Плетнева полагает, что каждая жительница обязана познать счастье материнства. Артистка вместе с семьей просматривает откровенные клипы со своим участием.

Трижды мама Анна Плетнева призналась, что рождение первого ребенка очень повлияло на нее, полностью перевернув сознание. Певица поняла, что теперь себе не принадлежит, и она была в восторге от этого чувства. Еще двое детей появились «как по накатанной». Звезда шоу «Маска» подчеркивает, что, возможно, подумает и о еще одном ребенке. Плетнева прекрасно относится к материнству, полагая, что оно является главной обязанностью в жизни каждой представительницы прекрасного пола. По мнению солистки группы «Винтаж», «все женщины именно для этого здесь и живут». Себя артистка считает авторитарной и строгой мамой, однако она при этом всегда остается другом для детей. Главным правилом воспитания для певицы является безумная любовь к наследникам.

Плетнева поделилась, что она еще на 8-м месяце беременности ездила на гастроли в Германию, где зажигательно танцевала с плеткой в руках. Откровенный клип на песню «Плохая девочка» вместе с артисткой смотрели все члены семьи: и муж, и дети.