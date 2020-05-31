 

В Великобритании существенно сократилось число летальных исходов COVID-19

31.05.2020, 22:16, Новости дня

За последние сутки 113 человек умерли от коронавирусного заболевания в Великобритании, сообщила пресс-служба правительства.

Всего с начала эпидемии в Соединенном Королевстве скончалось 38 489 человек (второе место в мире), из них 30 861 – в больницах.

Суточное число летальных исходов вновь сократилось: накануне этот показатель составил 215.

Подтверждено 1936 новых случаев заражения коронавирусом (-509). Общее число инфицированных за все время достигло 274 762.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 6,1 млн человек, более 370 тыс. из них умерли, почти 2,6 млн выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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