Маск по-русски ответил Рогозину на поздравление с успешным запуском Crew Dragon

31.05.2020, 22:08, Новости дня

Основатель SpaceX Илон Маск на русском ответил генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину на поздравление с успешным полетом нового пилотируемого корабля Crew Dragon.

«Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», – написал Маск в Twitter в ответ на поздравление Рогозина.

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джеймс Брайденстайн в свою очередь также поблагодарил Рогозина за поздравление.

«Спасибо! НАСА благодарно за наше партнерство, и мы с нетерпением ожидаем продолжения совместных великих свершений в области освоения космоса», – написал Брайденстайн в своем Twitter.

Ранее Рогозин в своем Twitter поздравил Брайденстайна с успешным запуском и стыковкой пилотируемого корабля Crew Dragon, попросил передать искренние поздравления Маску и пожелал НАСА успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы. Рогозин также отметил, что ему очень понравилась шутка Маска.

Напомним, после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon глава SpaceX Илон Маск сообщил Рогозину, что «батут работает», отметив, что «это шутка для посвященных».

В 2014 году на тот момент вице-премьер Дмитрий Рогозин в ответ на санкции против РФ предложил отправлять американских астронавтов на станцию «на батутах».

«Они говорят: «Не трогайте Международную космическую станцию и эту программу». О’кей, но тогда давайте так сделаем: если они хотят нанести удар по экономическому потенциалу российского ракетостроения, то пусть тогда батутом доставляют своих астронавтов на МКС», – сказал тогда Рогозин.

Комментируя ситуацию, Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что его заявление о полетах США в космос с помощью батута не было шуткой и спасло российскую космическую отрасль от американских санкций.