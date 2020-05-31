В Россию возвращается живой футбол

31.05.2020, 22:05, Новости дня

Еще один признак коронавирусной оттепели — в Россию возвращается живой футбол. Российский футбольный союз согласовал с Роспотребнадзором дату возобновления сезона Российской премьер-лиги и Кубка РФ — 21 июня. Кроме того, согласован регламент тренировок и проведения матчей. Возможно, даже разрешат пускать на стадионы болельщиков. Правда, на начальном этапе занимать на трибунах можно будет не более 10% мест. И то неплохо. Истосковались наши футбольные фанаты, смотря по телевизору матчи прошлых лет, пусть и яркие, но без интриги, ведь счет уже известен.

Российский футбол наконец-то возвращается из интернет-небытия туда, где он и должен быть, на футбольные арены, тем более что они у нас новые и красивые. Правда, еще не решено, пустят ли на трибуны болельщиков. Пока обсуждается цифра в 10%. Если так, то больше всех повезло, пожалуй, болельщикам столичного "Динамо". У них — самая новая арена. Камерная обстановка. Так что динамовские 10% должны звучать громче других.

И пусть это всего две с половиной тысячи фанатов, зато каких. А на "ВТБ Арена — Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" все уже готово. Изумрудное поле. Осталось только нанести разметку. Конечно, руководство команды сейчас ломает голову, как выбрать эту счастливую десятину. Для тех, кто не попадет, можно организовать фан-зоны в торговом центре, что прямо под стадионом, или по соседству, в Петровском парке. Рассматриваются и такие варианты.

Первая игра перенесенного 23-го тура состоится через три недели. И потом в ускоренном режиме по графику через три дня на четвертый команды доиграют чемпионат. Финиш — 22 июля.

Врачи, массажисты, физиотерапевты, тренеры по реабилитации и физподготовке проводят тестирование футболистов. Обрабатывают тренажеры спиртом после каждого спортсмена. От высшего дивизиона не отстает Первая лига. В Интернете за подготовкой любимых команд могут следить болельщики, например, саратовского "Сокола" и воронежского "Факела".

Главный тренер сборной — Станислав ("Усы надежды") Черчесов тоже воодушевлен хорошими новостями. Настолько, что неожиданно разговорился по Skype. Вообще-то он не очень словоохотлив и любит осекать журналистов. Но не сегодня.

Но футбол — это только часть прошлой жизни, которая возвращается. В Москве решением городских властей возобновляют работу автосалоны и непродовольственные магазины, ярмарки выходного дня, предприятия сферы услуг, где не требуется длительный контакт между сотрудниками и клиентами.

"Открываем бытовые услуги, например, такие, как прачечная, химчистка, ремонтные мастерские, где принес вещь, сдал — и на этом весь контакт закончился. И фитнес-центры, и парикмахерские, салоны красоты тоже хочется открыть, но я напоминаю, что мы каждый день выявляем около двух тысяч заболевших. Не надо забегать вперед – это приведет только к откату, а нам нужно постоянно идти вперед, постоянно побеждать эту болезнь", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

За эти долгие недели любители бега, да и вообще здорового образа жизни порядком умаялись от вынужденного простоя. Кто-то, конечно, продолжал на свой страх и риск и в нарушение установленных правил самоизоляции бегать, прикрываясь спортивной ходьбой. Но теперь, начиная с 1 июня, открываются парки и зеленные территории — бегать снова можно вполне официально. Конечно, соблюдая масочный режим.

Осмелевшие голуби властвуют здесь последние часы. На самом востоке страны, в столице Приморья, разрешили заниматься спортом на несколько дней раньше. Убраны коронавирусные барьеры, ставшие ненавистными. Владельцы ювелирных магазинов раскладывают свои сокровища, готовятся к наплыву покупателей. Снова доступны пляжи, хотя вода в Амурском заливе еще слишком холодная.

От дремы самоизоляции просыпается вся страна. В Липецком государственном академическом театре драмы имени Льва Толстого возобновились репетиции. Готовят "Бесприданницу — к открытию нового театрального сезона. Требования Роспотребнадзора соблюдаются строго — на читке по ролям актеры выдерживают дистанцию полтора-два метра.

Крым. В Севастополе объявлено об открытии фитнес-центров.

И снова футбол. Крым. Керчь. Наставник местного "Авангарда" собирает видеоотчеты о домашних тренировка, готовится вывести команду на поле.

В Нижегородской области с 30 мая сняты ограничения на посещения кладбищ. Перед открытием была проведена обработка территорий дезинфицирующих раствором. Начиная с 1 июня, здесь снимается запрет и на посещение храмов.

Ну, а одним из первых о выходе из режима самоизоляции, начиная с 29 мая, объявило Подмосковье.

В столице к возобновлению работы готовятся сотни торговых центров. Хотя на первом этапе закрытыми там останутся детские площадки, семейные развлекательные центры, боулинг и кинотеатры, салоны красоты и ресторанные дворики. Там пока готовить будут только на вынос.

А на сайте мэра столицы появилось сообщение о том, что в Москве традиционно пройдет книжный фестиваль. С 6-го по 8 июня. Но попасть на фестиваль можно будет при наличии цифрового пропуска для разовой поездки либо пешком. И да, маска и перчатки обязательны.

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"Вести недели"