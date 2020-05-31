Дело не в Джордже Флойде и его убийце: американцы хотят поменять систему

31.05.2020, 22:05, Новости дня

В сожженном дотла эпицентре протестов в Миннеаполисе вечером 30 мая снова людно. Получив последние инструкции, молодые люди в масках снимаются с места ровно в восемь. Конечно, это вызов. В это время начинается объявленный властями комендантский час.

Толпа начинает движение. Еще одна группа в этом время пыталась прорваться к полицейскому участку №5. В итоге напоролись на кордон. Град резиновых пуль. Одна попала в оператора местной телекомпании.

На этот раз обошлось без погромов. На улице вывели не 700, а 4100 национальных гвардейцев. Три минувшие ночи в Миннеаполисе было гуляй-поле. Протесты походили на боевые действия. Какое-то время сослуживцы задушившего Флойда Дерека Шовена держали оборону, но потом решили оставить свой участок. Его подожгли. Пламя охватило целый квартал. Всего пострадали более 170 построек.

Попасть можно было или под резиновую, а может, и под настоящую пулю. Вот мародера от банкомата подсветкой прицела отгоняет засевший на крыше снайпер.

Когда стемнело к магазином стали подтягиваться белые мужчины, которые называют себя хорошо вооруженными "реднеками". Те, у кого оружия нет, выходят с битами. Въезд в квартал перегородили машинами.

Оснований для тревоги хватает. В Сети гуляет вот это видео с прямыми угрозами. Человек в маске предупреждает, что протесты перекинутся на жилые районы: "Когда здесь ничего не останется, мы двинемся на окраины и одновременно захватим здание местного правительства. И что вы будете делать тогда? А ведь мы сделаем это".

К Капитолию Миннесоты — он в соседнем городе Сент-Пол — направились колонной. Впереди — пешие, позади — автомобили. Арест патрульного Дерека Шовена их не успокоил. Они в него просто не поверили.

Впереди — мост через Миссисипи. Преодолеть его не получается. Полицейские на другом берегу встречают авангард слезоточивым газом. Погромщики сами переходят в оборону.

Как и предполагала толпа, полиция начала движение. Рядом с нами в это время работает съемочная группа CNN. Наше интервью попадает к ним в кадр. Видимо, это и есть то самое "русское вмешательство", про которое рассказывают на либеральном американском телеканале.

Так было в Фергюсоне с Майлом Брауном или в нью-йоркском Статен-Айленд с Эриком Гарнером. Так случилось и с Джорджем Флойдом. Прямо здесь.

Забегаловка Сup Foods. Экипаж Шовена и его напарника окажется на месте вторым. Сначала два офицера будут скручивать Флойда. В деле написано, что он сопротивлялся. Но съемка (а свидетели вели ее с нескольких ракурсов) это опровергает.

Он говорил пока мог. 8 минут. И задержанный, и прохожие умоляли не душить его. Полицейский остановился только тогда, когда Джордж Флойд потерял сознание.

Скорая приедет быстро, но будет поздно. Джордж Флойд стал жертвой человека, с которым фактически делил один хлеб. Они оба были охранниками в ночном клубе El Nuevo Rodeo, хотя, возможно и не знали друг друга лично. Зато характер Шовена запомнился и посетителям, и бывшей владелице заведения. "Он был очень вспыльчивым и при любой конфликтной ситуации доставал газовый баллончик, поливал всех без разбора", — вспоминает она.

В полиции Шовен и вовсе не сдерживал себя. За 19-летнюю карьеру на него поступили 18 жалоб. Против шовина проводилось внутренне расследование в 2006-м после убийства на вызове. Обвинения были сняты. Офицер, который на видео сдерживает толпу, привлекался по делу о чрезмерном применении силы. Дело было урегулировано в суде в 2017 году.

Первое фото Шовена под стражей. Он помещен в тюрьму округа Рэмси, где содержится в одиночной камере и находится под постоянным наблюдением. Кто знает, что взбредет ему в голову, ведь от Шовена отвернулась даже жена. После ареста она подала на развод.

Бывшему полицейскому предъявлены обвинения в убийстве третьей степени, то есть по неосторожности. В общей сложности ему грозит 35 лет тюрьмы.

Те, кто идут и идут к мемориалу, считают, что это слишком мягкое наказание. Впрочем, дело не только в Джордже Флойде и его убийце. Люди уверен, что нужно менять систему.

Текст:

"Вести недели"