 

Киселёв прокомментировал грезы украинских “персонажей”

31.05.2020, 22:05, Новости дня

Украинские деятели все мечтают о жестких санкциях для РФ и полной изоляции. Первый президент Украины Леонид Кравчук — один из тех, кто подписал Беловежские соглашения о развале СССР, — опять размечтался.

"Если бы вот так было — полные финансово-экономические санкции и полная политическая и дипломатическая изоляция — РФ бы вела себя совсем по-другому. Но когда мы говорим "санкции", а европейские страны участвуют в "Северном потоке", говорят "как же сделать, чтобы смягчить санкции, как бы отменить санкции?" Это же говорит не кто-нибудь, а президент Франции, который является одним из участников минского процесса и встреч в нормандском формате. То есть говорим тут одно, тут — другое, а делаем третье", — сообщил Кравчук.

В грезах и действующие персонажи. Задиристо в Германии ведет себя посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Со свойственной киевской дипломатии развязностью он предложил экс-канцлеру Герхарду Шредеру пари о том, что тот еще при жизни увидит возвращение Крыма Украине. Шредер не поторопился ответить. А недавно вновь вернулся к теме бессмысленности антироссийских санкций и как бы походя назвал Мельника "карликом".

"Не стоит досаждать друг другу санкциями. Я пытался указать, что это справедливо и в отношении России. Почему тогда то ли посол, то ли бывший министр иностранных дел, какой-то карлик с Украины меня критикует? Это никого не интересует, даже в Германии", — сказал Шредер.

Тем временем в Киеве министр иностранных дел Кулеба решил, видимо, окончательно похоронить диалог с Донбассом, объявив, что не видит в будущем места нынешнему руководству непокорных республик. И все это — на фоне усиления обстрелом Донбасса.

"Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ: нигде", — считает Кулеба.

А потом Кулеба таинственно добавил, что в Киеве не хотели бы прибегать у "плану "Б". О нем в администрации Зеленского говорят с прошлого года все чаще, намекая, что он будет реализован, если "план "А", то есть дипломатический, провалится.

Текст:

"Вести недели"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04 / В приостановке экспорта российского зерна увидели выгоду для США

14.04 / В Нидерландах фермеры уничтожают урожай тюльпанов, чтобы избежать новой вспышки коронавируса

28.03 / Разработан полимерный антисептик

29.05 / «Трансперенси» попросила проверить Пескова из-за ипотеки в Нью-Йорке

31.03 / СПЧ открыл горячую линию по мерам поддержки граждан и бизнеса

05.04 / “Русским витязям” исполняется 29 лет

31.05 / Рогозин рассказал, как его шутка про батут спасла российскую космическую отрасль

08.05 / Массовая драка произошла в парламенте Армении

24.04 / Euronews – маски в России теперь носят даже матрёшки

26.05 / В Польше сеть супермаркетов выдавала украинские огурцы за польские

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска