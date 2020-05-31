Разработана технология высокоточной электротехнической постобработки металлических 3D-моделей

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31.05.2020, 21:55, Новости дня

Группа ученых разработала уникальный инструмент, с помощью которого можно распылять электролит из растворенных в воде солей на поверхность металлической модели, требующей дополнительной обработки.

Также через устройство пропускаются импульсы высокого напряжения. Это приводит к образованию электрохимических процессов на поверхности обрабатываемой модели, которые слой за слоем снимают металл.

Новая технология уже была протестирована на 3D-моделях из алюминия, титана и стали. Точность обработки поверхности составляет одну тысячную долю миллиметра. С помощью нового метода объемные металлические модели можно быстро обрабатывать до состояния гладкой поверхности.



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