Разработана технология высокоточной электротехнической постобработки металлических 3D-моделей

31.05.2020, 21:55, Новости дня

Группа ученых разработала уникальный инструмент, с помощью которого можно распылять электролит из растворенных в воде солей на поверхность металлической модели, требующей дополнительной обработки.

Также через устройство пропускаются импульсы высокого напряжения. Это приводит к образованию электрохимических процессов на поверхности обрабатываемой модели, которые слой за слоем снимают металл.

Новая технология уже была протестирована на 3D-моделях из алюминия, титана и стали. Точность обработки поверхности составляет одну тысячную долю миллиметра. С помощью нового метода объемные металлические модели можно быстро обрабатывать до состояния гладкой поверхности.