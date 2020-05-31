Ученые: Формирование Млечного Пути могло зависеть от влияния магнитных полей

31.05.2020, 21:53, Разное

Ученые, представляющие Кембриджский университет, предположили, что формирование Млечного Пути могло зависеть от воздействия магнитных полей. К такому выводу они пришли, сделав модель влияния первичных магнитных полей на галактику.

Специалисты считают, что существующие в ранней Вселенной мощные магнитные поля, вероятно, повлияли на объем Млечного Пути. Так, они могли уменьшить размер галактики практически на 30%.

В ходе научного эксперимента, который был посвящен моделированию Млечного Пути, астрофизики убрали эффекты влияния на него магнитных полей и заметили, что так галактика смогла увеличиться в объеме на 45%. По словам одного из авторов работы, Серджио Мартина-Альвареса, данный параметр является очень важным, однако на него редко обращают внимание, поскольку теоретически понять его непросто.

Новое открытие способно изменить все, имеющиеся представления и знания о развитии Вселенной на раннем этапе. Благодаря существованию древних магнитных полей могли сформироваться сверхмассивные чёрные дыры, расположенные в центре галактик, отметили эксперты.