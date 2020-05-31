Мнение: Киев перестанет стрелять, лишь когда война надоест Западу

31.05.2020, 21:35, Разное

Конец весны, которая не стала переломной

Подходит к концу очередная весна. В Донбассе добавляли различные эпитеты к этому времени года, начиная с 2014-го. Была русская, потом кровавая, обещали победную, но в итоге в 2020 году заканчивается коронавирусная, но также пока без победы. Даже примирительной так и не случилось, хотя были надежды, что может что-то измениться в позиции Киева. Но нет.

Год назад состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского. Красиво составленная речь ободряла украинцев и давала необоснованную надежду на то, что все изменится. Более того, была вера. Для неё не нужны логические и фактические обоснования, достаточно просто ждать, что ситуация изменится каким-то образом в лучшую сторону, ведь куда уж дальше становиться хуже.

Но нужно понимать, что после эмоционального подъема происходит столкновение с реальностью, и тогда падать становится куда больнее. Обычно это называется предательством, но на Украине этот термин не будут использовать, ведь «партия мира» не может самостоятельно «перестать стрелять», а всегда виновен эфемерный внешний враг. Так государством проще управлять, а весомые причины оправданы необъявленной «российско-украинской» войной.

Год назад в это время Донбасс столкнулся с первыми обстрелами при новом украинском главнокомандующем. Я проходил по улице Стратонавтов, рядом с уничтоженным в ходе боев Иверским храмом. Уже тогда надежда на хотя бы прекращение обстрелов угасла, она попросту была растоптана в зародыше. Никто до конца не был уверен, как именно будет действовать новый украинский президент, который радостно подпрыгивал и целовал граждан своей страны в лоб. В это время украинские военные себя не сдерживали. Пользовались моментом, что все внимание приковано к красивым словами с трибуны Верховной рады. А слова ведь действительно были хороши. Эффектный, но, по сути, незначительный ход с запретом использовать портрет президента в кабинетах чиновников впечатлил народ. А потом и разгон преступного предыдущего созыва украинского парламента. Ждали, что вот-вот зайдут люди Зеленского и станут принимать судьбоносные решения, люди, которые по заветам своего лидера «просто перестанут стрелять». Тогда украинцы получили зрелище. И такой пыли в глаза от команды Зе было предостаточно. Все правление Зеленского можно назвать красивой медиа пустышкой. Пока на фронте шли бои, спровоцированные украинскими солдатами, которые продолжили тактику «ползучего наступления» и провокационных обстрелов с применением беспилотников, в украинской столице глава государства проводил показательные увольнения и становился интернет мемом, но не человеком, приближающим примирение в Донбассе.

Удивительно, но всего за один год тезис о «примирении» куда-то испарился. В конце весны 2019 года об этом активно говорили. Более того, многие действительно понадеялись на то, что это возможно. Даже в республиках были люди, которые могли бы сесть за стол переговоров с теми, кто еще вчера стреляли по их домам. Потому что понимают – война не может длиться вечно, а разговаривать, пусть и без лишних любезностей, можно и нужно. Не уверен, что многие бы согласились вернуться под украинскую юрисдикцию, но построить конструктивный диалог можно было попробовать. Но вместо этого — манипуляции, невнятная позиция и возобновление войны. Команда Зеленского действует как флюгер — куда радикальное меньшинство подует, туда они и будут двигаться. А еще не нужно забывать о более сильном западном ветре, который уж точно не позволит отказаться от пути, который был проложен еще за время правления Петра Порошенко.

Все эти факторы говорят о том, что весна 2020 года не могла даже теоретически стать переломной. Она все же отличалась от предыдущих, но совершенно не шагами к примирению, а борьбой с коронавирусной инфекцией. Украина первой закрыла пункты пропуска на линии разграничения, что в очередной раз подтвердило отношение руководства страны к республикам Донбасса. Линия фронта в Киеве воспринимается, как государственная граница. Только в официальной украинской пропаганде об этом не будут говорить, но де-факто Украина уже не признает эти территории своими. Поэтому киевские политики всех рангов, титулов и должностей заявляют о намерениях блокировать ЛДНР, по примеру Крыма. То есть, речь идет о водной блокаде. Она еще не была организована только потому, что через Донецк вода поступает в Мариуполь. Иначе уже давно бы республики Донбасс остались без водоснабжения. В Киеве этого даже не скрывают, хотя, напомню, что у власти больше не «партия войны», а «миролюбивые либертарианцы». И вроде бы фактически всё давным-давно решено, но политическая позиция не позволяет назвать вещи своими именами.

Сомневаюсь, что текущий год сможет внести какие-то существенные коррективы в военный конфликт в Донбассе. Зеленский не решится на радикальные меры, несмотря на то, что действует исключительно в интересах националистов и их политических руководителей. Поэтому за весь первый год правления экс-главы студии «Квартал 95» Донбасс к миру не приблизился вообще. И не приблизится. Сомневаюсь, что несостоявшаяся весенняя встреча лидеров «Нормандской четверки» смогла бы привнести какие-то существенные изменения в ситуацию в ЛДНР. Зимний саммит 2019 года уже показал, что никаких результатов подобные собрания политиков не приносят. По крайней мере, саммит не был оправдан той вывеской, под которой он проходил, а ей было, я напомню, именно мирное урегулирование войны в Донбассе, а не транзит газа через украинскую территорию.

Дело в том, что политика не заканчивается на красивых роликах и эффектных речах. Особенно, когда речь идет об урегулировании вооруженного конфликта, когда необходимо идти на непопулярные решения. К слову, Зеленский на них способен, но только в случае наличия интересов западных спонсоров. Этим и обусловлено отсутствие реальных шагов по прекращению боевых действий в Донбассе. Киев «просто перестанет стрелять» в том случае, если война на российской границе Западу больше не будет нужна. В таком случае, даже мягкотелый Зеленский покажет свою решительность и проигнорирует выпады националистического меньшинства.

А до тех пор, мы продолжим считать вёсны, давать им различные определения, заключать бессмысленные перемирия и их также нарекать всевозможными эпитетами. Но к миру эти шаги никак нас не приблизят.

Денис Григорюк

https://asd.news/articles/dnr/konets-vesny-kotoraya-ne-stala-perelomnoy/ – цинк

Могу лишь напомнить выводы, которые были сделаны еще 6 лет назад.

Текущий сценарий, как раз наиболее удобен США, так как конфликт затягивается (чего якобы в рамках хитрого плана Путин пытается избежать), образуя рядом с границей с РФ незаживающую рану (гражданскую войну нельзя просто так прекратить – американцы уже своего добились), попутно обеспечивая предпосылки для размещения американских и натовских войск на Украине (база НАТО в районе Харькова, при сохранении у власти нынешней хунты, дело 2-3 лет).

При этом американцы имеют плюсы как в случае ввода российских войск, так и в случае полного слива Москвы. Они несмотря на потерю Крыма, при разыгрывании ситуации с Донбассом, при любом раскладе будут в выигрыше, так как либо Путин обвалит свою консолидированную стабильность сдавая Донбасс, либо будет вынужден ввязаться в войну на левобережной Украине, осуществляя ее раздел, не мирным, но военным путем, что США вполне устроит, в плане обозначения "врага", под которого можно выбивать бюджеты для Пентагона и спецслужб.

Россия действует именно что по обстоятельствам, в зависимости от меняющейся обстановки. Как более слабое империалистическое государство нежели США, Россия естественно стремится уклониться от прямого столкновения с гегемоном, как это делает экономически более сильный Китай. Донбасс в этом вопросе становится заложником этой "политики по обстоятельствам", когда подпитка идет, чтобы сопротивление не закончилось, но этой подпитки совершенно недостаточно для реализации мартовских планов Кремля.

Все это будоражит патриотическую общественность, которая предчувствует слив Новороссии. Рассказы про "хитрые планы" призваны оттянуть момент открытого взрыва недовольства, который разрушит пост-крымскую консолидацию (как кризис 2008 года разрушил консолидацию общества после 888). При этом, надо понимать, что в Кремле осознают губительность той вилки решений, которую предлагают американцы – война на левобережье будет крайне обременительной для российской экономики и позволит американцам оттянуть свой собственный крах. Отказ от войны – означает постепенную гибель Новороссии и последующий раскол в российском обществе, когда значительный сегмент патриотической общественности удостоверится, что Путин-предатель и при любых потрясениях революционного характера будет выступать против действующего строя. Вкупе с левой, националистической и либеральной оппозицией, это создает серьезную потенциальную угрозу для основ путинского режима.

Поэтому вместо явного слива или же явного объявления войны, Кремль пытается удержаться в промежуточной позиции, между подчеркнутым миролюбием и негласном помощью, что и является "хитрым планом". Как и у "хитрого плана" Януковича у него есть единственный, но смертельный порок – он слишком очевиден и против него легко играть. Именно поэтому фашисты столь нагло и цинично убивают людей, а американцы столь же цинично это одобряют, так как есть понимание позиции России и вполне понятны шаги направленные против этой позиции.

Россия проигрывает про любой реакции. Вводит войска – отлично, получаем удобную войну у границ конкурента, где можно заработать денег и ослабить противника. Не вводит – получает рост внутренней напряженности и крах право-консервативных иллюзий, а так же формирование агрессивного русофобского государства у своих границ.

Надежды на то, что экономика догонит и люди выйдут на улицы против хунты понятны, но не учитывают того факта, что режим уже открыто перешел к открытому террору против несогласных, на который американцы закроют глаза, как это сделали в Египте позволив военным убить несколько сотен исламистов. Киеву насколько это возможно будут давать деньги (как последнюю дозу для героинового наркомана) и будут закрывать глаза на любые зверства. В случае захвата Донбасса, хунта естественно будет списывать все беды на Россию и Путина, оттягивая свой неизбежный конец. За это время все мало-мальски пророссийские и антифашистские организации будут зачищены и при любых сценариях, России будет крайне трудно опереться даже на эту, крайне хлипкую точку опоры. Поэтому затягивание существования фашистской хунты, однозначно в пользу США, ибо каждый день ее деятельности, это еще один день отрыва Украины от России. Последствия этих дней потом будут сказываться в течение многих лет и даже десятилетий.

Полностью здесь https://colonelcassad.livejournal.com/1618496.html

В итоге, спустя 6 лет имеем проамериканский марионеточный режим в Киеве, который поддерживает выгодную Вашингтону войну, которая идет не по Приднестровскому или Осетинскому, а по Карабахскому сценарию, где боевые действия на линии фронта/границе продолжались более 20 лет с разной интенсивностью и периодическими эскалациями.

Надежды на то, что смена Порошенко на Зеленского приведет к окончанию войны изначально были иллюзией – не Зеленский принимает подобные решения, а операторы процесса в Вашингтоне. Поэтому действительно, пока эта война выгодная США, она будет продолжаться. Расходы Украины в людях и ресурсах, не существенны. Расходы США на эту войну копеечные. Признаков же разворота американской политики, который мог бы привести к пересмотру американских подходов к войне на Донбассе, на текущий момент не наблюдается, скорее наоборот – конфронтация США и РФ продолжает нарастать, а в таких условиях прекращать такую удобную войну, США совсем не с руки. Поэтому минские посиделки, надежды на Зеленского, разговоры про Нормандский формат, на ход войны не влияют и повлиять не могут.