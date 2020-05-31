 

В Севастополе предприниматели подали иск с требованием выплатить обещанные из-за COVID-19 субсидии

31.05.2020, 21:30, Разное

Профсоюз микробизнеса Севастополя подал иск в Арбитражный суд с требованием выплатить предпринимателям, работающим на рынках города, обещанные из-за ситуации с коронавирусом субсидии.

Речь идет о выплатах в размере МРОТ на себя и каждого сотрудника, которые 15% предпринимателей из профсоюза не могут получить из-за того, что налоговая не признает их пострадавшей отраслью.

По словам главы профсоюза Алексея Макушина, причина в том, что в 2017 году при переходе общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) на ОКВЭД 2 предприниматели и предприятия, работающие на рынках с промтоварами и другими видами товаров, которыми во время пандемии было запрещено торговать, были зарегистрированы в трехзначный цифровой подкласс, включающий в себя торговлю продуктами питания, сигаретами и напитками. Как пояснил Макушин, такое преобразование произошло без ведома предпринимателей, что нельзя было делать по закону, и теперь, когда бизнесмены пытаются подать заявление, им приходит ответ, что выплаты им не положены.

Профсоюз подавал обращения в правительство России, администрацию президента (АП) и Госдуму с просьбой, чтобы налоговая внесла изменения в перечень пострадавших отраслей. В ответе от АП организации сообщили, что вопрос отправили на рассмотрение в министерство экономического развития. В Госдуме комитет по законодательству в тот же день сказал о направлении запросов в правительство и ФНС. Обращения к региональным властям пока остаются без ответа.

Макушин отметил, что в профсоюзе 310 членов, почти половина из которых работает на самом большом комплексе рынков Севастополя. По его словам, проблема, которую они поднимают, касается всех предпринимателей, торгующих непродтоварами на рынках в России. В Севастополе это порядка десяти тысяч человек, в том числе работники ИП.

Как сказал «Новой газете» источник в правительстве Севастополя, со стороны региональных властей необходимые шаги на уровне субъекта были приняты. В региональные меры поддержки соответсвующие ОКВЕДы включены как пострадавшие отрасли, правда выплаты им не положены, а доступны только льготные кредиты и, в лучшем случае, скидки на аренду.

В департаменте экономического развития Севастополя информацию источников «Новой газеты» подтвердили, добавив, что «прорабатывается возможность выплаты мер поддержки, аналогичных федеральным – по 2 МРОТ для регионального перечня, которые не попали в федеральный» для пострадавших отраслей, в том числе и предпринимателей, торгующих на рынках.

Надежда Исаева
Специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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