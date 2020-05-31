Посла Ирана вызвали в украинский МИД из-за черных ящиков сбитого Boeing

31.05.2020, 21:30, Новости дня

Посла Ирана на Украине вызвали в МИД страны для беседы по поводу черных ящиков сбитого в январе под Тегераном украинского самолета, сообщил дипломатический источник.

«Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности, шантажируя передачей ящиков», – сообщил источник изданию «Европейская правда».

Дипломат добавил, что Киев добивается, чтобы Иран как можно скорее обеспечил безотлагательную и надлежащую расшифровку черных ящиков.

По словам источника, Киев «не пойдет на сепаратные переговоры» и сделает все для сохранения коалиции государств, добивающейся расследования катастрофы.

«В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации – вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном – связан именно с вызовом посла Ирана в МИД», – отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что власти Ирана решили не отправлять черные ящики сбитого в январе под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины» якобы из-за задержки ответа со стороны Украины на предложения Ирана. Бортовые самописцы могут отправить во Францию.

В марте Иран согласился передать Киеву «черные ящики» сбитого Boeing 737.

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты. В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что «черный ящик» украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.