 

Посла Ирана вызвали в украинский МИД из-за черных ящиков сбитого Boeing

31.05.2020, 21:30, Новости дня

Посла Ирана на Украине вызвали в МИД страны для беседы по поводу черных ящиков сбитого в январе под Тегераном украинского самолета, сообщил дипломатический источник.

«Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности, шантажируя передачей ящиков», – сообщил источник изданию «Европейская правда».

Дипломат добавил, что Киев добивается, чтобы Иран как можно скорее обеспечил безотлагательную и надлежащую расшифровку черных ящиков.

По словам источника, Киев «не пойдет на сепаратные переговоры» и сделает все для сохранения коалиции государств, добивающейся расследования катастрофы.

«В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации – вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном – связан именно с вызовом посла Ирана в МИД», – отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что власти Ирана решили не отправлять черные ящики сбитого в январе под Тегераном самолета «Международных авиалиний Украины» якобы из-за задержки ответа со стороны Украины на предложения Ирана. Бортовые самописцы могут отправить во Францию.

В марте Иран согласился передать Киеву «черные ящики» сбитого Boeing 737.

8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. 21 января Иран признал, что в самолет попали сразу две ракеты. В середине февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что «черный ящик» украинского пассажирского самолета Boeing 737 сильно поврежден.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Очаг коронавируса обнаружили в Татарстане на кондитерской фабрике

06.04 / Давиденко: Встреча с премьер-министром произвела грустное впечатление. Мы пришли помочь, а им нужна была бумажка, чтобы выйти на пресс-конференцию

11.04 / Подруга Бабкиной рассказала о состоянии певицы

21.05 / Темпы выполнения гособоронзаказа превысили прошлогодние

30.04 / В Кордае приговорили к 2,5 года колонии двух мужчин за избиение пожилого человека. Считается, что с этого начались погромы дунганских сел

10.04 / Роспотребнадзор пояснил рекомендации ВОЗ о ношении масок

31.03 / “Вышвырнули как ненужный груз”: около 300 мигрантов выгнали из Домодедово ночью на улицу

27.04 / Белый дом уточнил формат встречи Трампа с журналистами в понедельник

28.04 / Начался третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»

15.05 / Скворцова подтвердила данные о наиболее подверженной коронавирусу группе крови

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска