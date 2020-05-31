Мнение: Как рождаются фейки про СССР

31.05.2020, 21:20, Разное

Каждый раз, натыкаясь в ТОПе ЖЖ на тексты maxim_nm про СССР, ловлю себя на мысли, что я, видимо, жил в каком-то другом СССР. А не в том, который описывает, живущий в Минске ментально советский пропагандист.

Попавший в ТОП текст «Легенды из СССР, в которые вы верили» – из того же разряда.

Оказывается, в СССР пацаны собирали пепел сигарет и сушеных комаров, что бы сдать собраное, за хорошие деньги. Забавно, что за банку сигаретного пепла, оказывается, давали чуть ли не 1000 рублей! Автор фейка даже не знает, что 1000 рублей в СССР – это была огромная сумма. Не помню, чтобы среди моих друзей знакомых кто-то собирал сигаретный пепел или сушеных комаров. Потому что невозможно вспомнить то, чего не было.

Разбирать все фейки, кокетливо названные «легендами», не вижу смысла.

Вот только один из фейков.

Автор написал:

«Суть легенды была в следующем — редкие в СССР иностранцы любили выменивать у советских детей значки и другие сувениры на жвачку (что была в СССР жутким дефицитом), и по рассказам советских идеологов — в такой жвачке якобы обязательно должны быть лезвия. Мол, не просто так же иностранцы сюда приехали, им надо обязательно совершить диверсию! В легенду верили далеко не все, но тем не менее — какой-то процент пионеров в нее верил, отчего у детей появилась привычка разламывать жвачку перед употреблением пополам — чтобы узнать, есть ли внутри лезвие. Привычка сохранялась до начала девяностых годов».

Автор не пишет, мол, такой-то человек, рассказал мне… и далее по тексту. Понятное дело, что источника нет. Потому что жвачку разламывали пополам, а то и отламывали четверть или треть, не потому что искали внутри лезвие, а потому что жвачки в СССР были такой редкостью, что запихивать всю пластинку в рот целиком было нерационально. Одну пластинку жвачки нередко делили на троих-четверых. Вот это я прекрасно помню.

А многие, не жившие в СССР начинают верить, что пионеры в СССР собирали сушеных комаров и сигаретный пепел, и искали в жвачках лезвие…

Фотография отсюда