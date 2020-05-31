В Крыму ответили пожелавшему смерти жителям полуострова журналисту

31.05.2020, 21:08, Новости дня

Украинский журналист, заявивший о необходимости тотальной блокады Крыма и Донбасса, а также пожелавший смерти их жителям, – больной человек, считает заместитель главы общественной палаты республики Александр Форманчук.

«Я хотел бы отметить, что этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, все русское он – больной человек. Он болен неизлечимым вирусом так называемым украинского интегрального национализма. Я его наблюдал по украинским каналам, он такой и есть. Он не скрывает этой желчи, какой-то «гордости», если здесь употребимо это слово, в плане того, что он перещеголял многих националистов в этом качестве», – заявил Форманчук РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Украина уже ранее осуществила все возможные блокады по отношению к Крыму. Так, была перекрыта подача воды по каналу в Крым и подача электроэнергии. Форманчук отметил, что инициаторами этих действий стали бывшие крымчане, проживающие сейчас на Украине, – Андрей Сенченко и Ленур Ислямов.

Дроздова он назвал человеком, который не соответствует профессии журналиста.

«Этот человек профессионально не соответствует профессии журналистам, писателя, публициста. Профессионалы не могут себе позволить такого, национализм отрицает все, что находится в рамках здравого смысла. Без здравого смысла нельзя анализировать любую ситуацию… Думаю, что его мелькание на украинских каналах будет недолговечным, на таких «журналистов» не так много желающих смотреть», – сказал Форманчук.

Ранее Дроздов заявил, что он «сторонник тотальной, глухой, безальтернативной блокады Крыма и Донбасса. «Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего» – говорил он.

Кроме того, он пожелал «сдохнуть» жителям этих территорий из-за поддержки президента РФ Владимира Путина.