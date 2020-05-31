 

Роднина осудила жалующихся на безденежье звезд шоу-бизнеса

31.05.2020, 20:55, Разное

Легендарная фигуристка Ирина Роднина прокомментировала поднятый некоторыми знаменитостями шум по поводу безденежья на карантине. Она обрушилась с критикой на прибедняющихся артистов и не стеснялась в выражениях, осуждая звездных жалобщиков.

Знаменитость возмутили стоны “голодающих” шоуменов. В пример им она привела спортсменов, которые и не заикнулись о своих финансовых потерях.

Сейчас Ирина Роднина является депутатом Государственной думы. Она напомнила, что правительство немало сделало для поддержки малого и среднего бизнеса, а артисты продолжают жаловаться, как им тяжело. “Актеры стонут, как они голодают”, – возмущается фигуристка в интервью изданию “Спорт-Экспресс”.

Ирина Роднина также указала на одну из косвенных причин распространения коронавируса в России. Она отметила, что российский подход к соблюдению указаний властей сыграл со страной злую шутку

“Худшая сторона эпидемии в России – наш пофигизм. Сказали – нельзя ходить, а у нас если очень хочется, то можно”, – негодует знаменитая спортсменка.

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Публикация от Роднина Ирина (@irina.rodnina) 30 Май 2020 в 3:38 PDT

Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что артистам негде брать деньги, потому все концерты и массовые мероприятия под запретом. А муж певицы Наташи Королевой, стриптизер Тарзан и вовсе позавидовал пенсионерам. Дескать, их-то положенных выплат никто не лишал, а вот бедным артистам жить не на что. На фоне этих весьма неоднозначных заявлений разразился настоящий скандал, в котором с радостью поучаствовал музыкант Сергей Шнуров и другие знаменитости.



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