Светлана Лобода рассказала о неудобных вопросах старшей дочери о сексе и наркотиках

31.05.2020, 20:53, Разное

Светлана Лобода поделилась, что ее старшая дочь уже задает неудобные вопросы. 9-летнюю звездную наследницу интересуют темы секса и наркотиков.

Светлана Лобода часто хвастается успехами дочери, которая растет смышленой и развита не по своим годам. Певица отмечает, что Евангелина обожает чтение классической литературы. Несмотря на столь юный возраст, наследница может задать маме неудобные вопросы на интересующие ее темы. Однажды девочка спросила, «занималась ли ее мама сексом». Певица призналась, что растерялась и поначалу не знала, что ответить, поскольку полагает, что все сказанное будет оказывать влияние на будущее дочери. В то же время она уверена, что лучше пускай подростки обсуждают волнующие их вопросы с родителями, а не между собой. Также артистка поделилась, что наследницу интересуют темы наркотиков и современной рэп-музыки.

Лобода призналась, что Евангелина спорные вопросы обычно решает с помощью книг, а также изучает мнения экспертов-психологов. Певица старается каждый день беседовать с дочерью на волнующие ее темы, объясняя ей, что значит хорошо, а что плохо. Также артистка советует наследнице, какую лучше слушать музыку.