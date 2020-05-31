Клинту Иствуду 90: вспоминаем 9 знаковых фильмов режиссера

31.05.2020, 20:45, Разное

“Старость может быть не такой плохой, если просто лежишь и наслаждаешься ею”, — как-то сказал он в интервью журналу Esquire. И наверняка слукавил: бездействие — последнее слово, который можно охарактеризовать известного актера и режиссера в день его внушительного юбилея. И сегодня он снимает кино (практически по фильму в год!), железной хваткой держит бразды правления на площадке и со стойкостью настоящего героя без страха и упрека смотрит на окружающий мир, изредка вынося ему неутешительные приговоры.

Клинт Иствуд в начале карьеры

Вообще он из семьи долгожителей. Дед Клинт Иствуда дожил до 92 лет, мать — до 97. Лишь отец, Клинт Иствуд-старший, покинул этот мир неоправданно рано, в 64 года. Его сыну было тогда всего 40 лет, и после этого жизнь Клинта-Младшего началась заново: он запретил себе крепкий алкоголь и курение, стал придерживаться здорового питания, прибегать к помощи медитаций и, конечно же, тренироваться. А еще — осуществил свою давнюю мечту и в 1971 году снял первый фильм, а потом еще один и еще. Сегодня многие лучшие фильмы с участием Клинта Иствуда сделал он сам, известный перфекционист, который, кажется всегда будет стоять у руля современного кинопроцесса. Составить идеальный список его фильмов невозможно — и все же мы собрали 9 значимых картин в его карьере, по числу прожитых десятков лет. Читаем, смотрим и поздравляем Клинта с днем рождения!

1

“За пригоршню долларов”, Реж. Серджио Леоне, 1964 год

Клинт Иствуд в фильме “За пригоршню долларов”

Он не просто появился в большом кино — Клинт Иствуд въехал на экран в этом вестерне итальянца Серджио Леоне, навеки вписав свой образ в историю мирового кино. Знаменитый взгляд с прищуром, щетина на лице, пончо, под которым прячется револьвер с практически всегда взведенным курком… Герой без страха и трепета, прошлого и даже обычного имени. В его жизни впоследствии будет еще много вестернов — Хороший, плохой, злой, На несколько долларов больше — некоторые из них он сделает с Леоне. Но именно этот, самый первый, в котором безымянный герой Иствуда только начинает свое путешествие, стоит посмотреть сегодня, в день рождения актера и режиссера.

2

“Грязный Гарри”, Реж. Дон Сигел, 1971 год

Клинт Иствуд в фильме “Грязный Гарри”

Про героя Иствуда из этой криминальной драмы, полицейского Гарри Каллахана не снимут прославляющий ролик на ТВ. С бандитами и уходящими от рук правосудия убийцами он разбирается по-своему, минуя бумажную волокиту и доставая из кобуры свой любимый 44-й Магнум. Пять пуль он истратил или шесть, осталась ли еще одна, “лишняя”, чтобы приструнить зарвавшегося панка — кто знает. Да и имеет ли это значение, если “грязный Гарри” взялся за дело.

У этой истории про копа, который не боится замарать руки и лично вершит справедливость, конечно же, было свое кино-продолжение (еще четыре фильма!). Впрочем, образ столь неоднозначного героя понравился далеко не всем, а известный кинокритик Полин Кейл так и вовсе называла грязного Гарри настоящим фашистом. Составить свое мнение можно лишь посмотрев это кино — если вы, конечно, еще этого не сделали.

3

“Сыграй мне перед смертью”, Реж. Клинт Иствуд, 1971 год

Джессика Уолтер и Клинт Иствуд в фильме “Сыграй мне перед смертью”Режиссерский дебют Иствуда и сразу же успех: крепкий психологический триллер, в котором красивая девушка — совсем не второстепенная подруга главного героя, а кое-кто куда более опасный. Здесь же режиссер дает старт многолетней традиции играть главные роли в собственном кино (этому правилу, впрочем, сегодня он изменяет все чаще): изображает в картине радио-диджея по имени Дэйв, которого начинает преследовать слишком уж влюбчивая поклонница. Девушка часто звонит ему на радио и с придыханием просит “Сыграй мне что-нибудь пожалостливей. Однако после легкой интрижки с кумиром не успокаивается начинает угрожать постоянной девушке Дэйва, а после и ему самому.

Коллизия сколь страшная, столь и смешная: ведь Клинт Иствуд в роли мужчины в беде поначалу выглядел для многих зрителей довольно неправдоподобно. С другой стороны — в кои то веки под рукой у его героя нет верного оружия, а за плечами — военного прошлого. О том, доживет ли он до финала, переживаешь все час сорок экранного времени — в том числе и благодаря актерскому таланту сыгравшей поклонницу актрисы Джессики Уолтер.

4

“Непрощенный”, Реж. Клинт Иствуд, 1992 год

Морган Фримен и Клинт Иствуд в фильме “Непрощенный”Символическое прощание Иствуда с жанром вестерна и его дань уважения главным мастерам, прославившим его на экране — Серджио Леоне и Дону Сигелу. Кино, конечно же, про ковбоя — а вернее, ассасина, который отошел от дел, но решает взяться за последнее небольшое дело. Он похоронил любимую жену, воспитывает двоих детей и безрезультатно пытается вырастить хоть что-то на земле, где этот его ферма. За любимое ружье этот герой берется не столько из-за денег (хотя, конечно, именно они фигурируют здесь как главный повод) — обратно в круг насилия его затягивает необратимость сделанного когда-то выбора. Единожды убив, бандита ли или соперника, ты навсегда прирастаешь рукой к оружию, пролив кровь, становишься еще одним звеном в этой цепи.

Размышление режиссера о далеко не такое безобидном и легком жанре настолько понравилось американским академикам, что “Непрощенный” получил девять номинаций на премию “Оскар”. А получил в итоге четыре — за лучший сценарий, режиссуру, монтаж и мужскую роль второго плана (Джин Хэкмен). Самого же Иствуда в актерской номинации обошел Аль Пачино с “Запахом женщины”.

5

“На линии огня”, Реж. Вольфганг Петерсон, 1993 год

Рене Руссо и Клинт Иствуд в фильме “На линии огня”Последний (на данный момент) фильм, в котором Иствуд позволил сидеть в кресле другому режиссеру. Его роль — испытывающий муки совести охранник Фрэнк Хорриган, не сумевший на заре карьеры спасти президента Джона Кеннеди от покушения и последующего убийства. С тех пор прошло 30 лет, история повторяется, глава государства в опасности, и на мушке маньяка-убийцы не только он, но и сам Фрэнк. Успеет ли он, спасет ли президента США на этот раз?

Ответить на этот вопрос наверняка можно утвердительно еще до просмотра фильма — и причиной тому не столько законы жанра, сколько убедительность самого Иствуда, который и на седьмом десятке лет (а в 1993 году ему исполнилось 63) находил в жизни место для подвига и очередного геройства. Кстати, посмотреть эту картину от мастера экшена Вольфганга Петерсона стоит еще по одной причине: маньяка-убийцу в картине играет Джон Малкович, в свое время получивший за эту только номинации на “Оскар” и “Золотой глобус”.

6

“Мосты округа Мэдисон”, Реж. Клинт Иствуд, 1995 год

Мерил Стрип и Клинт Иствуд в фильме “Мосты округа Мэдисон”

Одна из самых романтических работ режиссера-Иствуда, сейчас исследующего уже куда более темные чувства в душе человеческой, нежели любовь. Здесь же, в этой драме, которую актер разыгрывает на пару с Мерил Стрип, нежному и трепетному чувству отдается все внимание. Оно вспыхивает между женой американского фермера Франческой (Стрип) и свободным фотографом Робертом (Иствуд) и также быстро обрывается по истечении четырех дней, которые им отмеряет сама жизнь.

Говорят, на площадке уже далеко не юный режиссер и исполнитель главной роли робел перед супер-звездой Стрип — и ровно также его герой Роберт с какой-то растерянностью прнимает в фильме все обожание и нежность, которые отдает ему Франческа. Кино переплетается с жизнью, литература — легший в основу роман Роберта Джеймса Уолтера был написан всего за 11 дней — играет новыми красками на пленке. И посреди этого синтеза — прекрасные Мерил и Клинт.

7

“Космические ковбои”, Реж. Клинт Иствуд, 2000 год

Кадр из фильма “Космические ковбои”

Будучи зверино-серьезным режиссером, в нулевые Иствуд все же иногда позволяет себе ослаблять железную хватку и иронизировать — как минимум над самим собой. Об иронии и порохе, которые всегда есть в пороховницах и рассказывает эта космическая комедия. В далеком 1958 году четверо приятелей метили в заветные места на шаттле, который унес бы их на орбиту — да только тогда вместо бравых парней выбрали… шимпанзе. 50 лет спустя Хьюстону внезапно необходима их помощь: советский спутник связи может рухнуть на землю, а разобраться в его древней технологии могут лишь такие же повидавшие виды космические ковбои.

Эта картина Иствуда может отличиться самым большим количеством компьютерной графики за всю его долгую фильмографию — но совсем не может похвастаться первыми местами в рейтингах “лучшие фильмы начала столетия”. И зря: не блещущая оригинальным сюжетом, эта драмеди позволяет взглянуть на знаменитого ковбоя с другой стороны. Шляпы в сторону, револьвер остался на земле, надеваем скафандр и видим пожилого мужчину, который так и не разучился мечтать и осуществлять эти мечты. К слову, он долго отказывался браться за этот проект как раз по причине преклонного возраста — а после увидел, как в 1998 году в космос полетел 77-летний Джон Гленн и изменил свое мнение. Однажды ковбой — всегда ковбой.

8

“Малышка на миллион”, Реж. Клинт Иствуд, 2004 год

Хилари Суонк и Клинт Иствуд в фильме “Малышка на миллион”

Фильм, принесший Хилари Суонк второй актерский “Оскар”, а Иствуду — второй режиссерский. История настоящей дружбы и великого боя, который Клинт по традиции ведет совсем не на ринге. Его борьба — за жизнь ли, справедливость и свое место под солнцем — ведется со временем, судьбой и этим жестоким миром. Против последнего и выступает тренер Фрэнк Данн (Иствуд), который в лице обычной 30-летней официантки Мэгги Фицджеральд (Суонк) находит не только родственную душу, но и замену покинувшей его дочери. От своей подопечной, как и от самого себя этот персонаж требует самого лучшего. И вместе с тем — как и исполнитель этой роли и режиссер — не строит иллюзий. На ринге ты можешь быть непобедим, но бой с настоящей смертью проходит в совсем других декорациях, и там уже не поможет никакая выдержка.

9

“Гран Торино”, Реж. Клинт Иствуд, 2008 год

Клинт Иствуд в фильме “Гран Торино”Автомеханик на пенсии Уолт Ковальски лишь на первый взгляд кажется суровым, но безобидным дедушкой из дома напротив. Любящую жену он давно похоронил, с соседями особо не дружит, оставляя всю ласку и нежность для своей собаки Дейзи, а “понаехавших” в его район иммигрантов так и вовсе недолюбливает. Так что когда местная шпана крадет его любимый Гран Торино, тот без страха и колебаний достает любимую винтовку и вспоминает былые дни славы во время Корейской войны.

Известный консерватор в прошлом и сам воевавший в Корее, Иствуд не признает полутонов и всегда идет до победного. Такими же качествами обладает и Уолт Ковальски, которому в борьбе за личную справедливость и во имя порядка на районе не страшно и покинуть этот мир — все лучше, чем кончить жизнь в доме престарелых, куда его пытаются упечь любимые дети. В этом, к счастью, судьбы актера и его героя разительно расходятся — и сегодня в 90 лет Клинт продолжает снимать кино и берется за любиоме “оружие” кинокамеру. И так будет, надеемся, еще много и много лет.