Вирусолог назвал самое эффективное средство защиты от коронавируса

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31.05.2020, 20:45, Новости дня

Для защиты от коронавируса следует выбирать барьерные средства, которые наиболее плотно прилегают к лицу. Эффективным средством защиты является строительные респиратор, сообщил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев.

«Нужно понять, как вообще вирус вылетает. Он вылетает в виде капель. В капле какое-то количество вируса, вот эти капли вылетают при чихании, при кашле, при разговоре. Маска, конечно, задерживает это все. Респиратор, понятно, тоже все задерживает. Нельзя, надев респиратор, плюнуть. Соответственно, и то и другое – все задерживает. То же самое на вдох. И маска, и респиратор задерживают микрокапли. Саму вирусную частицу маска не задержит, слишком большие поры в ней», – отметил врач, отметив, что маска все же эффективна, так как вирусные частицы летают в виде жидкости в капле.

Но строительный респиратор, по его словам, является более надежной защитой, сообщил Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Строительные респираторы – они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать… Скорее всего, [строительные респираторы] – они даже более эффективны, чем маска медицинская, потому что они плотнее сидят, они более мелкие частицы задерживают, но и то и другое помогает», – отметил вирусолог.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал использовать маску и перчатки не только в помещениях, но и на улице при сохраняющемся риске заболевания COVID-19, так как может быть затруднительно избежать контакта с людьми на пешеходных переходах или остановках.

Главный врач ГКБ №15 имени Филатова Валерий Вечорко объяснил, почему нужно носить маски и перчатки.



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