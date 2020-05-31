Перестрелка в Броварах. Арестованы уже 13 участников конфликта

31.05.2020, 20:42, Новости дня

Броварский горрайонный суд Киевской области по состоянию на 31 мая отправил под стражу 13 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах. Об этом информирует сайт Министерства внутренних дел Украины.

“По состоянию на 18.30 мера пресечения – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога – избрана 13 фигурантам”, – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что всего полицейские задержали уже 30 человек, причастных к вооруженному конфликту в Броварах. Подозрение объявлено 23 из них.

Меру пресечения для подозреваемых начали избирать в Броварах 30 мая.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах “отголоском коррупционных схем”. По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Мэр Броваров Игорь Сапожко обвинил в произошедшем власти Киевской области. По его словам, ситуация связана с рынком пассажирских перевозок.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями “Союзавто” и “Евроавтоальянс”, которые не смогли поделить пассажиропоток.