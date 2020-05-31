 

Астронавты перешли из Crew Dragon на МКС

31.05.2020, 20:42, Новости дня

31 мая в 20.23 по Киеву участники миссии Crew Demo-2 Дуг Херли и Боб Бенкен перешли из корабля Crew Dragon в американский сегмент Международной космической станции. Трансляцию ведет в YouTube компания – создатель корабля SpaceX.

Стыковка произошла в 17.24.

Командир 63-й экспедиции на МКС астронавт NASA Крис Кэссиди вместе с прибывшими с Земли коллегами проверили герметичность шлюзов и выравняли давление на корабле и станции.

Перед открытием последнего шлюза к Кэссиди присоединились космонавты “Роскосмоса” Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Первым на станцию перешел Бенкен, за ним – Херли.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX’s Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

— NASA (@NASA) May 31, 2020

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon.

Впервые в истории на МКС прибыл аппарат, созданный частной компанией. Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”, а стыковочный узел американского сегмента орбитальной станции не использовался.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / В Курской области рассказали о семье, где девочки пытались отравить опекунов

22.04 / Единственный хоспис Екатеринбурга отдали под лечение коронавирусных больных

25.04 / Rzeczpospolita – половина итальянцев хочет выйти из ЕС, но только в теории

13.05 / Мнения: Пандемия породила моду на импортозамещение

02.05 / “Краснодар” вошел в топ-20 самых пасующих команд сезона

16.04 / Писатель Луис Сепульведа умер в Испании от коронавируса

16.05 / Трамп объяснил, как США планируют финансировать ВОЗ

07.04 / Зеленский о коронавирусе: Тот, кто считает, что ему не 70, а значит; он в безопасности, – тот сильно ошибается и рискует

01.05 / Схема старая – посыл новый: карантин развязал руки мошенникам

28.05 / Будет ли очередная ценовая война на рынке нефти?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска