Астронавты перешли из Crew Dragon на МКС

31.05.2020, 20:42, Новости дня

31 мая в 20.23 по Киеву участники миссии Crew Demo-2 Дуг Херли и Боб Бенкен перешли из корабля Crew Dragon в американский сегмент Международной космической станции. Трансляцию ведет в YouTube компания – создатель корабля SpaceX.

Стыковка произошла в 17.24.

Командир 63-й экспедиции на МКС астронавт NASA Крис Кэссиди вместе с прибывшими с Земли коллегами проверили герметичность шлюзов и выравняли давление на корабле и станции.

Перед открытием последнего шлюза к Кэссиди присоединились космонавты “Роскосмоса” Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Первым на станцию перешел Бенкен, за ним – Херли.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX’s Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

— NASA (@NASA) May 31, 2020

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon.

Впервые в истории на МКС прибыл аппарат, созданный частной компанией. Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”, а стыковочный узел американского сегмента орбитальной станции не использовался.