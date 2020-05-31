Тренер звезд Голливуда Свава Сигбертдоттир раскрыла секреты идеальной фигуры

31.05.2020, 20:30, Разное

Фитнес-тренер звезд Голливуда Свава Сигбертдоттир раскрыла секреты получения идеальной фигуры во время самоизоляции. Добиться желанной стройности можно в домашних условиях, без тренажеров и спорт-залов.

Спортивная наставница таких знаменитостей, как Сьюки Уотерхаус, Аманда Холден, Николь Шерзингер, в интервью порталу The Mirror рассказала, что для тренировок создала карточки The Mobility Card, напоминающие игру. По словам эксперта, занятия, посвященные прокачке всех групп мышц не всегда должны быть сложными и изнуряющими.

В наборе Сигбертдоттир – 49 карточек, где представлены рекомендации по выполнению упражнений. Все занятия разделяются на пять групп, включающих разминку перед тренировкой и варианты растяжек по завершении спортивного процесса. Девушки могут получить тренировку на все группы мышц, не задумываясь что и как делать, – говорит тренер. Представленные специалистом методы позволят поддерживать тело в форме даже людям преклонного возраста, которые не всегда имеют время и финансы для посещения фитнес-центров.

Для мотивации к занятиям спортом рекомендуется встать, расставив на ширине плеч ноги, выпрямить грудную клетку, положить руки на бедра и сказать: “Я сильный и способный”. С такого несложного упражнения следует начинать каждую тренировку, – объясняет инструктор.