В Миннесоте продлен комендантский час

31.05.2020, 20:28, Новости дня

Тим Уолз, губернатор Миннесоты, где после гибели афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки, продлил комендантский час в штате до понедельника, 1 июня.

Со своей стороны Джейкоб Фрей, мэр Миннеаполиса, где и произошло ЧП, сообщил, что комендантский час будет действовать с 20:00 воскресенья, 31 мая до 6:00 понедельника, 1 июня.

Комендантский час в тех же временных рамках был введен и соседнем с Миннеаполисом городе Сент-Пол, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп поздравил сотрудников Национальной гвардии "с отличной работой" по восстановлению общественного порядка в Миннеаполисе. Он призвал губернаторов и мэров, представляющих Демократическую партию, задействовать Нацгвардию для предотвращения протестных акций в возглавляемых ими штатах и городах, пока не стало поздно.