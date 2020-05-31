 

Иран не отдаст Украине черные ящики “Боинга”

31.05.2020, 20:28, Новости дня

Иран отправит черные ящики украинского "Боинга", потерпевшего крушение после вылета из аэропорта Тегерана, в одну из европейских стран, сообщает агентство ISNA. Скорее всего, это будет Франция. Уточняется, что решение было принято после того, как украинская сторона слишком долго не отвечала на предложение Тегерана.

8 января текущего года рейс "Международных авиалиний Украины", летевший в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные признали, что украинский "Боинг" был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за крылатую ракету. Украина потребовала от Ирана выплату компенсаций и доступ к расследованию. Иран был готов передать бортовые самописцы Украине, однако оперативного ответа не получил.



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