Samsung Galaxy Note 20 получит усиленный аккумулятор

31.05.2020, 20:20, Новости дня

В Сети поделились очередными подробностями о новых смартфона Samsung Galaxy Note 20 и Note 20+, которые официально представят в августе нынешнего года.

В частности, оба аппарата получат дисплеи с диагональю 6,7 и 6,9 дюймов соответственно при частоте обновления кадров 120 Гц. Новинки функционируют на базе мощных восьмиядерных процессоров Snapdragon 865 и Exynos. В топовом исполнении смартфоны получат 16 гигабайт оперативной памяти. Основная камера получит главный датчик 108 мегапикселей. Аппараты функционируют на базе операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI.

Что касается модификации Galaxy Note 20+, то в данном случае аппарат имеет батарею с емкостью 4500 мАч. Более упрощенный экземпляр выдает 4300 мАч. Напомним, предшествующий девайс Galaxy Note 10+ получил аккумулятор с емкостью 3500 мАч.