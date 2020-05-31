Смартфон OnePlus 8Т Pro McLaren Edition не будет выпущен

31.05.2020, 20:20, Новости дня

Сегодня стало известно, что выпуск нового смартфона от компаний OnePlus и McLaren не состоится, несмотря на то, что ранее бренды тесно сотрудничали.

Напомним, еще совсем недавно в Сети активно рассматривалась версия скорого выхода флагманского смартфона OnePlus 8Т Pro McLaren Edition. Прежняя модель OnePlus 6T McLaren Edition была выпущена 2018 году и сумела заработать достаточно высокую популярность у пользователей. Вместе с тем ее преемник OnePlus 7T Pro McLaren Edition отличился ярким дизайном и продвинутыми комплектациями.

В свою очередь, эксперты высказывали различные варианты исполнения нового смартфона, однако теперь окончательно утверждено, что речи о выходе смартфона в уникальном исполнении не ведется. Детали такого решения пока не рассматриваются.