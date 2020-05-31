 

Смартфон OnePlus 8Т Pro McLaren Edition не будет выпущен

31.05.2020, 20:20, Новости дня

Сегодня стало известно, что выпуск нового смартфона от компаний OnePlus и McLaren не состоится, несмотря на то, что ранее бренды тесно сотрудничали.

Напомним, еще совсем недавно в Сети активно рассматривалась версия скорого выхода флагманского смартфона OnePlus 8Т Pro McLaren Edition. Прежняя модель OnePlus 6T McLaren Edition была выпущена 2018 году и сумела заработать достаточно высокую популярность у пользователей. Вместе с тем ее преемник OnePlus 7T Pro McLaren Edition отличился ярким дизайном и продвинутыми комплектациями.

В свою очередь, эксперты высказывали различные варианты исполнения нового смартфона, однако теперь окончательно утверждено, что речи о выходе смартфона в уникальном исполнении не ведется. Детали такого решения пока не рассматриваются.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Карантин отменен в школах нескольких поселков Енисейского района

30.04 / В Екатеринбурге предотвратили подготовку терактов, убиты трое подозреваемых – НАК

13.05 / Британская газета увлеклась разглядыванием соринок в российском глазу

28.04 / В РФ разрабатывают позволяющий определить коронавирус без врачей тест

01.05 / Массовые акции против карантина прошли в США и Мексике

11.05 / Страны Европы продолжили ослаблять ограничения из-за коронавируса

06.05 / В Санкт-Петербурге от COVID-19 умерли еще четыре медика

06.05 / В Украине COVID-19 подтвержден у 881 ребенка – Центр общественного здоровья

18.05 / Le Monde – закрытые границы оставили французское сельское хозяйство без рабочей силы

10.04 / Виктор Ан находится на карантине в Южной Корее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска