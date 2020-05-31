 

«Шедевр»: 3-летний сын Собчак и Виторгана восхитил пользователей стихом Лермонтова

31.05.2020, 20:09, Разное

Максим Виторган в своем личном микроблоге в социальной сети Instagram поделился трогательным видеороликом с 3-х летним сыном Платоном. Чтение стиха Лермонтова звездным наследником вызвало восторг у поклонников актера.
Ксения Собчак и Максим Виторган после расставания совместно занимаются воспитанием мальчика, который растет очень харизматичным, взяв все лучшие черты родителей. Сейчас сын пребывает у папы. На видео Платон читает отрывок стихотворения Михаила Лермонтова под названием «Парус», по-детски видоизменяя слова. Наследник очень старается, исполняя произведение с выражением. За короткое время публикации видео посмотрели более 48 тысяч подписчиков актера. Трогательный видеоролик поразил пользователей сети, которые откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. «Лапушка! Какой умничка! Весь в родителей!», «Шедевр», – умилялись фолловеры.



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