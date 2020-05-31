Попова рассказала о влиянии свертываемости крови на течение коронавируса

31.05.2020, 20:08, Новости дня

Течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире «Россия 24».

По ее словам, еще четь больше месяца назад не было известно, как COVID-19 влияет на организм человека в период клинических проявлений. Попова подчеркнула, что и сейчас об этом известно не все. С самого начала предполагалось, что это «истинная пневмония», передает РИА «Новости».

«Совсем недавно… стало понятно, что это иной патогенез, что это патогенез, связанный с нарушением свертываемости крови, с особенностью сосудов и так далее», – сказала Попова.

Ранее группа ученых изучила образцы тканей легких, полученных во время вскрытия от семи пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции. В образцах были обнаружены признаки прогрессирования легочных сосудистых заболеваний. Это объясняет нарушение свертываемости крови у пациентов с коронавирусом.