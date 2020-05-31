Астронавты перешли с Crew Dragon на МКС

31.05.2020, 20:08, Новости дня

Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен с корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию (МКС), НАСА ведет прямую трансляцию.

После стыковки с МКС командир станции Крис Кэссиди открыл люк шлюзового отсека, затем был открыт люк корабля и экипаж начал переход на станцию. Первым Crew Dragon покинул Бенкен, за ним отправился командир корабля Херли, передает РИА «Новости».

Астронавты пробудут на МСК около трех-четырех месяцев. Пока не определена дата их возвращения на Землю.

Напомним, принадлежащий SpaceX пилотируемый корабль Crew Dragon состыковался с МКС в 17.11 мск.

В субботу вечером ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на космодроме по поводу запуска Crew Dragon провозгласил начало «новой эры американских амбиций».

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев выразил мнение, что полет нового пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX откроет дополнительные возможности для мировой космической программы.