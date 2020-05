Мнение: Коронабесие в Британии, смертность в Швеции и лечение японки в России

31.05.2020, 20:05, Разное

1. Судя по новостям, в Британии живут два непересекающихся народа. Один народ пишет великую английскую литературу и двигает науку вперёд, другой народ массово жжёт сотовые вышки, чтобы они не распространяли коронавирус:

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/least-90-phone-masts-attacked-22086169

Уже пострадали как минимум 90 британских сотовых вышек.

Впрочем, несмотря на эту шокирующую статистику, в других западных странах ситуация также оставляет желать лучшего – вышки там тоже горят (см. заглавное видео).

Откуда растут корни у этой теории заговора, понять несложно. Дело в том, что мобильные сети новейшего пятого поколения (5G) сейчас активно развивают по всему миру с участием «Хуавей» и других китайских компаний. Не всем это нравится, и обойдённые китайцами конкуренты противодействуют, как могут.

Нельзя сбрасывать со счетов и обычное человеческое невежество. В эпоху эпидемий чумы в Европе убивали евреев, а у нас, в России, во время холеры обвиняли в происходящем немецких докторов и полицию, которые вынуждены были прятаться от разъярённой публики:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Первая_эпидемия_холеры_в_России

2. Отказ Швеции от карантина привёл к закономерному итогу:

https://lenta.ru/news/2020/05/29/sweden/

Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса за неделю с 23 по 29 мая. Об этом сообщает The Daily Mail, данные подтверждаются статистикой на портале Our World in Data.

За указанный период средний показатель количества летальных исходов на миллион населения у Швеции достиг 5,59. Этот показатель выше, чем в любой другой стране и в 11 раз превышает среднемировой показатель, который равен 0,49. После Швеции идут Бразилия (4,51), Сан-Марино (4,21), Перу (4,12) и Великобритания (3,78).

По данным института Джонса Хопкинса, в Швеции зафиксировано 36,4 тысячи случаев инфицирования коронавирусом нового типа; 4,4 тысячи смертей и 5 тысяч выздоровевших пациентов. Власти страны решили отказаться от жестких карантинных мер, чтобы не навредить экономике страны, но, по некоторым прогнозам, экономический итог может быть таким же, как в других странах.

Шведы пока что настаивают на верности выбранного курса, утверждая, что карантин только ухудшает ситуацию. Посмотрим через год, окажутся ли они правы.

3. В продолжении темы «Блумберга», который удивлялся, как хорошо мы справляемся с эпидемией:

https://vz.ru/news/2020/5/28/1041916.html

Гражданка Японии Асука Токуяма рассказала, как лечилась в московской специализированной больнице, куда направляют пациентов с коронавирусом или подозрением на него. Она оказалась приятно удивлена тем, как в России справляются с COVID-2019.

Она рассказала, что в прошлом месяце из-за подозрения на коронавирус попала в московскую специализированную больницу. Там она провела некоторое время с высокой температурой <…>

Она рассказала о лечении, а также сообщила, что тесты на коронавирус у нее брали четыре раза – дома, в первой больнице и дважды во второй, про которую она и рассказывает. Все оказались отрицательными. <…>

Она выразила мнение, что причина низкой смертности от коронавируса в России состоит в том, что здесь «происходит быстрое выявление больных, и значительное их число поступает в больницы еще до развития тяжелых проявлений болезни».

«Политика российских властей в отношении пандемии, где, несмотря на рост числа выявленных пациентов, происходит дальнейшее наращивание количества тестов, в корне отличается от политики японских органов здравоохранения», – считает японка.

Токуяма отмечает, что в Японии многие жалуются на то, что не могли пройти обследование на коронавирус даже при высокой температуре.

«Напротив, в России, даже несмотря на то, что я являюсь здесь иностранкой, меня сразу же госпитализировали в больницу при первых симптомах, не дожидаясь результатов теста. И мне повезло, что я сразу же получила соответствующее лечение», – сообщила она.

Говоря о слухах о том, что Россия якобы «обманывает мир с числом умерших в стране от коронавируса», японка выразила мнение, что стране это совершенно не нужно – особенно когда во многих странах Запада число смертей измеряется десятками тысяч.

«Следует учитывать, что в России, в отличие от Китая, на YouTube и в других социальных сетях можно сколько угодно смотреть оппозиционные и даже антиправительственные медийные каналы, на которых выступают и врачи, и другие медработники. Социальные сети в России доступны всем обычным гражданам. И если бы в статистике по умершим и выжившим больным коронавирусом обнаружились бы манипуляции, они моментально стали бы достоянием гласности», – заявила она.